Western Hockey League completes 2023 WHL Prospects Draft

Calgary, Alta. – The Western Hockey League completed the 2023 WHL Prospects Draft online today.

With the first-overall pick in the 2023 WHL Prospects Draft, the Prince Albert Raiders used the selection to take defenceman Daxon Rudolph (Lacombe, Alta. / Northern Alberta Xtreme U15 Prep).

In total, 232 players were selected by WHL member Clubs, including 128 forwards, 88 defencemen, and 16 goaltenders.

Alberta led all provincial branches with 93 players selected. A total of 50 players from B.C. were chosen, with another 44 players coming from Saskatchewan. Manitoba saw 38 players selected. Thursday’s proceedings saw seven players selected from the United States, following on the heels of 44 American-born players taken in the 2023 WHL U.S. Priority Draft on Wednesday.

The first three rounds of the 2023 WHL Prospects Draft featured 30 players selected from the Canadian Sports School Hockey League, comprising 45 per cent of the total. In all, 85 players from the CSSHL were chosen.

Players eligible for the 2023 WHL Prospects Draft were 2008-born players residing in Alberta, B.C., Manitoba, Saskatchewan, Northwest Territories, Yukon, Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, Washington, and Wyoming.

CLICK HERE for a complete list of all players selected in the 2023 WHL Prospects Draft.

2023 WHL Prospects Draft Results – First Round

#1 – Prince Albert Raiders (from Edmonton)

Name: Daxon Rudolph Position: Defence Hometown: Lacombe, Alta.

Team: Northern Alberta Xtreme U15 Prep Stats: 30GP – 17G-33A–50 points

#2 – Prince Albert Raiders

Name: Riley Boychuk Position: Forward Hometown: Cochrane, Alta.

Team: Airdrie Xtreme U15 AAA Stats: 33GP – 18G-62A–80 points

#3 – Spokane Chiefs

Name: Mathis Preston Position: Forward Hometown: Penticton, B.C.

Team: Okanagan Hockey Academy U15 Prep Stats: 26GP – 45G-36A–81 points

#4 – Victoria Royals

Name: Keaton Verheoff Position: Defence Hometown: Fort Saskatchewan, Alta.

Team: RINK Hockey Academy Kelowna U15 Prep Stats: 27GP – 13G-33A–46 points

#5 – Brandon Wheat Kings

Name: Jaxon Jacobson Position: Forward Hometown: Brandon, Man.

Team: Brandon Wheat Kings U18 AAA Stats: 44GP – 24G-36A–60 points

#6 – Vancouver Giants (from Swift Current)

Name: Ryan Lin Position: Defence Hometown: Richmond, B.C.

Team: Delta Hockey Academy U15 Prep Stats: 27GP – 17G-24A–41 points

#7 – Prince Albert Raiders (from Kelowna)

Name: Ty Meunier Position: Forward Hometown: St. Albert, Alta.

Team: St. Albert Sabres U15 AAA Stats: 32GP – 54G-34A–88 points

#8 – Vancouver Giants

Name: Brett Olson Position: Forward Hometown: St. Albert, Alta.

Team: St. Albert Raiders U18 AAA Stats: 35GP – 13G-17A–30 points

#9 – Medicine Hat Tigers

Name: Liam Ruck Position: Forward Hometown: Osoyoos, B.C.

Team: Okanagan Hockey Academy U15 Prep Stats: 27GP – 53G-37A–90 points

#10 – Everett Silvertips

Name: Brek Liske Position: Defence Hometown: Beausejour, Man.

Team: Northern Alberta Xtreme U15 Prep Stats: 26GP – 10G-24A–34 points

#11 – Calgary Hitmen

Name: Noah Kosick Position: Forward Hometown: Victoria, B.C.

Team: Pacific Coast Hockey Academy U18 Prep Stats: 32GP – 10G-35A–45 points

#12 – Edmonton Oil Kings (from Regina)

Name: Joe Iginla Position: Forward Hometown: Lake Country, B.C.

Team: RINK Hockey Academy Kelowna U15 Prep Stats: 27GP – 37G-28A–65 points

#13 – Tri-City Americans

Name: Cruz Pavao Position: Forward Hometown: Calgary, Alta.

Team: Edge School U15 Prep Stats: 23GP – 32G-35A–67 points

#14 – Lethbridge Hurricanes

Name: Dayne Beuker Position: Forward Hometown: Humboldt, Sask.

Team: Humboldt Broncos U15 AA Stats: 30GP – 47G-56A–103 points

#15 – Prince George Cougars

Name: Carson Carels Position: Defence Hometown: Cypress River, Man.

Team: Pilot Mound Hockey Academy U15 Prep Stats: 20GP – 10G-22A–32 points

#16 – Moose Jaw Warriors

Name: Aaron Sawatzky Position: Defence Hometown: Didsbury, Alta.

Team: Airdrie Xtreme U15 AAA Stats: 33GP – 10G-28A–38 points

#17– Portland Winterhawks

Name: Griffin Darby Position: Defence Hometown: Swift Current, Sask.

Team: Swift Current Broncos U15 AA Stats: 28GP – 6G-29A–35 points

#18 – Red Deer Rebels

Name: Beckett Hamilton Position: Forward Hometown: Humboldt, Sask.

Team: Humboldt Broncos U15 AA Stats: 29GP – 39G-44A–83 points

#19 – Brandon Wheat Kings (from Saskatoon)

Name: Giorgos Pantelas Position: Defence Hometown: Victoria, B.C.

Team: RINK Hockey Academy Kelowna U15 Prep Stats: 28GP – 7G-31A–38 points

#20 – Everett Silvertips (from Kamloops)

Name: Caine Wilke Position: Forward Hometown: Saskatoon, Sask.

Team: Saskatoon Stallions U15 AA Stats: 29GP – 28G-43A–71 points

#21 – Medicine Hat Tigers (from Seattle)

Name: Markus Ruck Position: Forward Hometown: Osoyoos, B.C

Team: Okanagan Hockey Academy U15 Prep Stats: 27GP – 22G-65A–87 points

#22 – Spokane Chiefs (from Winnipeg)

Name: Carter Esler Position: Goaltender Hometown: Okotoks, Alta.

Team: Okotoks Oilers U15 AAA Stats: 13-6-2, 2.98 GAA, .925 SV%

Round Two

#23 – Lethbridge Hurricanes: Chase Petersen, C, Mossbank, Sask.; #24 – Spokane Chiefs: Kaden Allan, D, Hamiota, Man.; #25 – Victoria Royals: Kash Alger-East, C, Meadow Lake, Sask.; #26 – Kelowna Rockets: Eli Barrett, F, Surrey, B.C..; #27 – Prince Albert Raiders: Bennett Kelly, D, Cochrane, Alta.; #28 – Brandon Wheat Kings: Nigel Boehm, D, Saskatoon, Sask.; #29 – Saskatoon Blades: Zachery Olsen, F, Calgary, Alta.; #30 – Swift Current Broncos: Sawyer Dingman, F, Edmonton, Alta.; #31 – Calgary Hitmen: Eric Tu, G, White Rock, B.C.; #32 – Everett Silvertips: Rhys Jamieson, F, Calgary, Alta.; #33 – Calgary Hitmen: Easton LaPlante, D, Calgary, Alta.; #34 – Edmonton Oil Kings: Parker Snell, G, St. Albert, Alta.; #35 – Tri-City Americans: Carter Kingerski, F, Headingley, Man.; #36 – Lethbridge Hurricanes: Gavin Lesiuk, LW, Duncan, B.C.; #37 – Prince George Cougars: Kayden Lemire, F, Edmonton, Alta.; #38 – Moose Jaw Warriors: William Degagne, D, Saskatoon, Sask.; #39 – Portland Winterhawks: Jordan Duguay, C, Edmonton, Alta.; #40 – Red Deer Rebels: Jake Missura, D, Saskatoon, Sask.; #41 – Saskatoon Blades: Cooper Williams, C, Calgary, Alta.; #42 – Saskatoon Blades: Ryley Budd, G, Calgary, Alta.; #43 – Prince George Cougars: Dermot Johnston, D, Olds, Alta.; #44 – Prince George Cougars: Townes Kozicky, F, Calgary, Alta.

Round Three

#45 – Edmonton Oil Kings: Joshua Albert Lee, D, North Vancouver, B.C.; #46 – Spokane Chiefs: Brayden Thompson, D, Winnipeg, Man.; #47 – Spokane Chiefs: Cohen Harris, F, Humboldt, Sask.; #48 – Kelowna Rockets: Kanjyu Gojsic, F, Langley, B.C.; #49 – Prince Albert Raiders: Steele Bass, G, High River, Alta.; #50 – Kelowna Rockets: Jacob Henderson, D, Burnaby, B.C.; #51 – Regina Pats: Cohen Klassen, F, Martensville, Sask.; #52 – Swift Current Broncos: Daxon Yerex, D, Oak Bluff, Man.; #53 – Medicine Hat Tigers: Koray Bozkaya, D, Maple Ridge, B.C.; #54 – Everett Silvertips: Finn Werner, G, St. Albert, Alta.; #55 – Tri-City Americans: Jesse McKinnon, F, St. Albert, Alta.; #56 – Tri-City Americans: Mason Mykichuk, F, East St. Paul, Man.; #57 – Edmonton Oil Kings: Cage Smith, C, Brooks, Alta.; #58 – Vancouver Giants: Braydon Riggall, D, Calgary, Alta.; #59 – Portland Winterhawks: Owen Chapman, F, Saskatoon, Sask.; #60 – Moose Jaw Warriors: Carson Deichert, C, Moose Jaw, Sask.; #61 – Regina Pats: Cameron Kuzma, C, St. Albert, Alta.; #62 – Victoria Royals: Cole Prelusky, G, Calgary, Alta.; #63 – Prince George Cougars: Patrick Sopiarz, C, Edmonton, Alta.; #64 – Kamloops Blazers: Dryden Deobald, D, Regina, Sask.; #65 – Seattle Thunderbirds: Vanek Popil, D, Edmonton, Alta.; #66 – Winnipeg ICE: Caelan Joudrey, C, Airdrie, Alta.

Round Four

#67 – Regina Pats: Hudson Kowalchuk; D, Winnipeg, Man.; #68 – Spokane Chiefs: Rhett Sather, D, Rocky View, Alta.; #69 – Victoria Royals: Owen McCarthy, D, Trail, B.C.; #70 – Saskatoon Blades: Nathan Guenther, D, Edmonton, Alta.; #71 – Prince Albert Raiders: Jonah Sivertson, C, Regina, Sask.; #72 – Brandon Wheat Kings: Isaac Davies, F, Carstairs, Alta.; #73 – Lethbridge Hurricanes: William Scott, D, Kelowna, B.C.; #74 – Swift Current Broncos: Nathan Gray, D, Richmond, B.C.; #75 – Red Deer Rebels: Nickolas Kovich, F, Richmond, B.C.; #76 – Kelowna Rockets: Owen Folstrom, F, Calgary, Alta.; #77 – Calgary Hitmen: Koy Funk, C, Portage La Prairie, Man.; #78 – Regina Pats: Zachary Lansard, C, Ste. Anne, Man.; #79 – Edmonton Oil Kings: Matt Williams, C, Leduc, Alta.; #80 – Portland Winterhawks: Cameron Jacobsen, D, Wakaw, Sask.; #81 – Victoria Royals: Harshaan Kaila, F, Cloverdale, B.C..; #82 – Moose Jaw Warriors: Tyson Schamehorn, F, North Saanich, B.C.; #83 – Portland Winterhawks: Cash Lanigan, F, Regina, Sask.; #84 – Saskatoon Blades: Matthew Dowdall, F, Coquitlam, B.C.; #85 – Saskatoon Blades: Liam Eisnor, D, Edmonton, Alta.; #86 – Everett Silvertips: Lukas Lima, F, Langley, B.C., #87 – Seattle Thunderbirds: Colton Gerrior, F, Williams Lake, B.C.; #88 – Lethbridge Hurricanes: Grady Pichette, D, Okotoks, Alta.

Round Five

#89 – Seattle Thunderbirds: Tracen Ashley, D, Calgary, Alta.; #90 – Spokane Chiefs: Nolan Saunderson, D, Brandon, Man.; #91 – Kelowna Rockets: Dallin Antos, D, Red Deer, Alta.; #92 – Seattle Thunderbirds: Finn Bagley, F, Airdrie, Alta.; #93 – Prince Albert Raiders: Eric Grandberg, D, Saskatoon, Sask.; #94 – Brandon Wheat Kings: Ryan Boyce, C, Calgary, Alta.; #95 – Brandon Wheat Kings: Knox Bendera, F, Sherwood Park, Alta.; #96 – Regina Pats: Jett Deschamps, D, Headingley, Man.; #97 – Saskatoon Blades: Jack Lavallee, D, Saskatoon, Sask.; #98 – Everett Silvertips: Wade Franks, D, Scout Lake, Sask.; #99 – Calgary Hitmen: Logan Lepinski, D, Coquitlam, B.C.; #100 – Red Deer Rebels: Peyton Shore, G, Winnipeg, Man.; #101 – Tri-City Americans: Brock Heidecker, D, Kelowna, B.C.; #102 – Lethbridge Hurricanes: Brody Rotar, G, Lethbridge, Alta.; #103 – Prince George Cougars: Ethan Hamilton, F, Lanigan, Sask.; #104 – Victoria Royals: Nolan Stewart, F, Edmonton, Alta.; #105 – Portland Winterhawks: Will McLaughlin, D, Canmore, Alta.; #106 – Red Deer Rebels: Millar Kramer, D, Battleford, Sask.; #107 – Tri-City Americans: Ryker Gates, G, Carman, Man.; #108 – Vancouver Giants: Hudson Getzlaf, F, Kelowna, B.C.; #109 – Swift Current Broncos: Mason Fauser, F, Shaunavon, Sask.; #110 – Winnipeg ICE: Radoslav Dimitrov, D, Edmonton, Alta.

Round Six

#111 – Edmonton Oil Kings: Alexandre Andre, F, Winnipeg, Man.; #112 – Spokane Chiefs: Wyatt Dyck, F, Winnipeg, Man.; #113 – Victoria Royals: Kadyn O’Brien, F, Penticton.; #114 – Everett Silvertips: Owen Cooper, C, Calgary, Alta.; #115 – Prince Albert Raiders: Aidan Mohan, F, Weyburn, Sask.; #116 – Kelowna Rockets: Gabriel O’Brien, F, Edmonton, Alta.; #117 – Vancouver Giants: Kai Anderson, F, North Vancouver, B.C.; #118 – Lethbridge Hurricanes: Trace Langan, F, Swan River, Man.; #119 – Medicine Hat Tigers: Brayden Ryan-Mackay, F, Calgary, Alta.; #120 – Regina Pats: Kohen Volk, D, Saskatoon, Sask.; #121 – Brandon Wheat Kings: Dylan McFadyen, G, Winnipeg, Man.; #122 – Regina Pats: Carter Haney, F, Winnipeg, Man.; #123 – Tri-City Americans: Barret Berger, D, Saskatoon, Sask.; #124 – Kamloops Blazers: Kaden Meyer, D, Delta, B.C.; #125 – Prince George Cougars: Logan Jugnauth, D, Kelowna, B.C.; #126 – Vancouver Giants: Brayden Tremblay, D, Fruitvale, B.C.; #127 – Medicine Hat: Riley Steen, D, Ladysmith, B.C.; #128 – Winnipeg ICE: Shaan Basran, C, Saskatoon, Sask.; #129 – Seattle Thunderbirds: Jaxson Dikur, G, Williams Lake, B.C.; #130 – Kamloops Blazers: Ty Bonkowski, C, Richmond, B.C.; #131 – Saskatoon Blades: Benjamin Bowtell, C, Lake Country, B.C.; #132 – Winnipeg ICE: Nathaniel Danielson, F, Surrey, B.C.

Round Seven

#133 – Calgary Hitmen: Ethan Dundas, F, Regina, Sask.; #134 – Spokane Chiefs: Cole Hunter, F, Oakburn, Man.; #135 – Winnipeg ICE: Nathan Barclay, D, Langley, B.C.; #136 – Kelowna Rockets: Ben MacBeath, D, Calgary, Alta.; #137 – Kamloops Blazers: Noah Chadi, D, Edmonton, Alta.; #138 – Brandon Wheat Kings: Jack Swaenpoel, D, Souris, Man.; #139 – Vancouver Giants: Luca Pura, F, Winnipeg, Man.; #140 – Prince George Cougars: Emile Plourde, F, Sherwood Park, Alta.; #141 – Medicine Hat Tigers: Sutton Verot, F, Regina, Sask.; #142: Brandon Wheat Kings: Maddox Gandha, F, Trail, B.C.; #143 – Calgary Hitmen: Rylan Ng, F, Lethbridge, Alta.; #144 – Tri-City Americans: David Byrne, D, Calgary, Alta.; #145 – Kelowna Rockets: Sullivan Fogolin, D, St. Albert, Alta.; #146 – Lethbridge Hurricanes: Easton Daneault, C, Red Deer, Alta.; #147 – Prince George Cougars: Luke Norman, G, Saskatoon, Sask.; #148 – Regina Pats: Fenton Mann, D, Winnipeg, Man.; #149 – Portland Winterhawks: Nash Nicolay, F, Rocky Mountain House, Alta.; #150 – Red Deer Rebels: Noah Milford, F, Okotoks, Alta.; #151 – Saskatoon Blades: Luke Senick, F, Saskatoon, Sask.; #152 – Kamloops Blazers: Lucas Benn, F, Cloverdale, B.C.; #153 – Seattle Thunderbirds: Brendan Rudolph, F, Calgary, Alta.; #154 – Prince George Cougars: Eli Johnson, D, Regina, Sask.

Round Eight

#155 – Seattle Thunderbirds: Daniel Skalicky, D, Stony Plain, Alta.; #156 – Winnipeg ICE: Joshua McKague, D, Edmonton, Alta.; #157 – Victoria Royals: William Ren, D, White Rock, B.C.; #158 – Calgary Hitmen: Griffin Horne, F, Lac Des Arcs, Alta.; #159 – Medicine Hat Tigers: Avery Watson, F, Edmonton, Alta.; #160 – Brandon Wheat Kings: Cameron Allard, D, Yorkton, Sask.; #161 – Vancouver Giants: Rockston Ror-Chow, F, Edmonton, Alta.; #162 – Swift Current Broncos: Keaton Lesperance, F, Regina, Sask.; #163 – Portland Winterhawks: Lincoln Black-Greaves, D, Winnipeg, Man.; #164 – Everett Silvertips: Luke Van Imschoot, F, Stony Plain, Alta.; #165 – Calgary Hitmen: Sam Lukenchuk, D, Saskatoon, Sask.; #166 – Prince Albert Raiders: Darius Hordal, D, Edmonton, Alta.; #167 – Edmonton Oil Kings: Seth Castronuovo, F, Abbotsford, B.C.; #168 – Lethbridge Hurricanes: Hayden Iron Shirt, F, Lethbridge, Alta.; #169 – Prince George Cougars: Ryan Pedersen, D, Rocky View, Alta.; #170 – Moose Jaw Warriors: Ben Dnes, C, Winnipeg, Man.; #171 – Portland Winterhawks: Griffin Sturm, F, St. Cloud, Minn.; #172 – Red Deer Rebels: Kade Pierson, F, Chestermere, Alta.; #173 – Regina Pats: Maddox Malmquist, F, East St. Paul, Man.; #174 – Kamloops Blazers: Ryker Swanson, F, Calgary, Alta.; #175 – Seattle Thunderbirds: Cooper Ernewein, C, Saskatoon, Sask.; #176 – Winnipeg ICE: Grady Wedman, F, Leduc, Alta.

Round Nine

#177 – Edmonton Oil Kings: Charlie Kay, C, Saskatoon, Sask.; #178 – Prince Albert Raiders: Jonah Lemoine, C, Brandon, Man.; #179 – Victoria Royals: Mathieu Lajoie, F, St. Albert, Alta.; #180 – Kelowna Rockets: Boston Schmidt, F, Pilot Butte, Sask.; #181 – Moose Jaw Warriors: Benson Hirst, D, Lac Du Bonnet, Man.; #182 – Brandon Wheat Kings: Julian Fedora, F, Winnipeg, Man.; #183 – Vancouver Giants: Max Malinousky, F, West Vancouver, B.C..; #184 – Swift Current Broncos: Aidan Sexsmith, F, Calgary, Alta.; #185 – Medicine Hat Tigers: Liam Chartrand, F, Winnipegosis, Man.; #186 – Everett Silvertips: Billal Noori, F, Edmonton, Alta.; #187 – Kamloops Blazers: Crosby Harrison, F, Winnipeg, Man.; #188 – Regina Pats: Kai Zurowski, G, St. Albert, Alta.; #189 – Tri-City Americans: Kylen Martens, D, Summerland, B.C.; #190 – Lethbridge Hurricanes: William Hogan, D, Edmonton, Alta.; #191 – Tri-City Americans: Hayden Laing, F, Kelowna, B.C.; #192 – Moose Jaw Warriors: Davey Fisher, F, Saskatoon, Sask.; #193 – Portland Winterhawks: Tate Hanson, F, Strathmore, Alta.; #194 – Red Deer Rebels: Nate Yellowaga, D, Calgary, Alta.; #195 – Saskatoon Blades: Kohen Lodge, F, Red Deer, Alta.; #196 – Kamloops Blazers: Madex Kabrud, G, Saskatoon, Sask.; #197 – Seattle Thunderbirds: Keegan Bailey, F, Airdrie, Alta.; #198 – Winnipeg ICE: Dylan Brass, F, Yorkton, Sask.

Round 10

#199 – Edmonton Oil Kings: Levi DeWitt, D, Sicamous, B.C.; #200 – Spokane Chiefs: Zaide Penner, D, Fargo, N.D.; #201 – Victoria Royals: Tyler McCracken, D, Rosemount, Minn.; #202 – Kelowna Rockets: Nolan Beddow, F, Parker, Colo.; #203 – Prince Albert Raiders: Ty Krooshoop, D, Rocky View, Alta.; #204 – Brandon Wheat Kings: Pass; #205 – Vancouver Giants: Kaden Hayes, F, Chestermere, Alta.; #206 – Swift Current Broncos: Ryden Duchon, C, Winnipeg, Man.; #207 – Medicine Hat Tigers: Tafri Chingwaru, D, Edmonton, Alta.; #208 – Everett Silvertips: Pass; #209 – Calgary Hitmen: Pass; #210 – Dain Gordon, F, Denver, Colo. #211 – Tri-City Americans: Ryan Gibbs, F, Moose Jaw, Sask.; #212 – Prince George: Pass; #214 – Moose Jaw Warriors: William Chabot, D, Nipawin, Sask.; #215 – Portland Winterhawks: Morgan Stickney, G, Redondo Beach, Calif.; #216 – Red Deer Rebels: Nolan Schmidt, F, Edmonton, Alta.; #217 – Saskatoon Blades: Rhett Romanchuk, F, Dewberry, Alta.; #218 – Kamloops Blazers: Theo Salikhov, F, Lake Country, B.C.; #219 – Seattle Thunderbirds: Ethan Creran, D, Edmonton, Alta.; #220 – Winnipeg ICE – Trey Taylor, D, Winnipeg, Man.

Round 11

#221 – Edmonton Oil Kings: Pass; #222 – Spokane Chiefs: Pass; #223 – Victoria Royals: Henry Liu, D, Surrey, B.C.; #224 – Kelowna Rockets: Pass; #225 – Prince Albert Raiders: Pass; #227 – Vancouver Giants: Pass; #228 – Swift Current Broncos: Jayden Oleskiw, F, Langley, B.C.; #229 – Medicine Hat Tigers: Matyas Fischer, F, Valencia, Calif.; #232 – Regina Pats – Tegan Kurtz, F, Winnipeg, Man.; #233 – Tri-City Americans: Wyatt Kelman, D, Headingley, Man.; #234 – Lethbridge Hurricanes: Pass; #236 – Moose Jaw Warriors: Riley Thorpe, C, St. Albert, Alta.; #237 – Portland Winterhawks: Pass; #238 – Red Deer Rebels: Saul Astill, D, Edmonton, Alta.; #239 – Saskatoon Blades: Triston Mitchell-McElhone, F, Flaxcombe, Sask.; #240 – Kamloops Blazers: Rory Frew, F, Calgary, Alta.; #241 – Seattle Thunderbirds: Asher Lucas, F, Williams Lake, B.C.; #242 – Winnipeg ICE: Pass.

Round 12

#245 – Victoria Royals: Pass; #250 – Swift Current Broncos: Joshua Shaganya, D, Winnipeg, Man.; #251 – Medicine Hat Tigers: Pass; #254 – Regina Pats: Pass; #255 – Tri-City Americans: Pass; #256 – Lethbridge Hurricanes: Theron Bensler, D, Medicine Hat, Alta.; #258 – Moose Jaw Warriors: Dylan Deets, D, Calgary, Alta.; #260 – Red Deer Rebels: Pass.; #261 – Saskatoon Blades – Pass; #262 – Kamloops Blazers: Damien Wiebe, D, Sherwood Park, Alta.; #263 – Seattle Thunderbirds: Gavyn Schaufele, C, Edmonton, Alta.

Round 13

#272 – Swift Current Broncos: Pass; #278 – Lethbridge Hurricanes: Grady Taylor, D, Brandon, Man.; #280 – Moose Jaw Warriors: Pass.; #284 – Kamloops Blazers: Nolan Viesner, F, Kamloops, B.C.; #285 – Seattle Thunderbirds: Pass.

About the Western Hockey League

Regarded as the world’s finest development league for junior hockey players, the Western Hockey League (WHL) head office is based in Calgary, Alberta. The WHL consists of 22 member Clubs with 17 located in Western Canada and five in the U.S. Pacific Northwest. A member of the Canadian Hockey League, the WHL has been a leading supplier of talent for the National Hockey League for over 50 years. The WHL is also the leading provider of hockey scholarships with over 375 graduates each year receiving WHL Scholarships to pursue a post-secondary education of their choice. Each season, WHL players also form the nucleus of Canada’s National Junior Hockey Team.