Western Hockey League Completes 2021 Prospects Draft

Calgary, Alta. – The Western Hockey League completed the 2021 WHL Prospects Draft online today.

With the first-overall pick in the 2021 WHL Prospects Draft, the Spokane Chiefs used the selection to take forward Berkly Catton (Saskatoon, Sask. / Saskatoon Contacts U18). Shortly after the selection of Catton, the Chiefs announced the No. 1 pick had signed a WHL Standard Player Agreement.

In total, 214 players were selected by WHL member Clubs, including 119 forwards, 71 defencemen, and 24 goaltenders.

Alberta led all provincial branches with 75 players selected. A total of 65 players from B.C. / Yukon were chosen, with another 41 players coming from Saskatchewan. Manitoba saw 26 players selected. Thursday’s proceedings saw seven players selected from the United States, following on the heels of 43 American-born players taken in the 2021 WHL U.S. Priority Draft on Wednesday.

The first three rounds of the 2021 WHL Prospects Draft featured 40 players selected from the Canadian Sports School Hockey League, comprising 59 per cent of the total. In all, 94 players from the CSSHL were chosen.

Players eligible for the 2021 WHL Prospects Draft were 2006-born players residing in Alberta, B.C., Manitoba, Saskatchewan, Northwest Territories, Yukon, Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, Washington, and Wyoming.

2021 WHL Prospects Draft Results

Round One

#1 – Spokane Chiefs

Name: Berkly Catton Position: Forward Hometown: Saskatoon, Sask.

Team: Saskatoon Contacts U18 Stats: 15 GP – 11G-12A–23 points

#2 – Tri-City Americans

Name: Jordan Gavin Position: Forward Hometown: Surrey, B.C.

Team: Delta Hockey Academy U17 Prep Stats: 14 GP – 24G-34A–58 points

#3 – Brandon Wheat Kings

Name: Charlie Elick Position: Defence Hometown: Calgary, Alta.

Team: Edge School U18 Prep Stats: 11 GP – 3G-9A–12 points

#4 – Brandon Wheat Kings

Name: Roger McQueen Position: Forward Hometown: Saskatoon, Sask.

Team: Saskatoon Blazers U18 Stats: 17 GP – 3G-17A–20 points

#5 – Red Deer Rebels

Name: Ollie Josephson Position: Forward Hometown: Victoria, B.C.

Team: South Island Royals U18 Stats: 10 GP – 6G-9A–15 points

#6 – Swift Current Broncos

Name: Clarke Caswell Position: Forward Hometown: Brandon, Man.

Team: Brandon Wheat Kings U18 Stats: 20 GP – 23G-28A–51 points

#7 – Swift Current Broncos

Name: Josh Fluker Position: Defence Hometown: Boissevain, Man.

Team: Southwest Cougars U18 Stats: 19 GP – 5G-11A–16 points

#8 – Medicine Hat Tigers

Name: Tomas Mrsic Position: Forward Hometown: Surrey, B.C.

Team: Delta Hockey Academy U17 Stats: 16 GP – 27G-31A–58 points

#9 – Seattle Thunderbirds

Name: Tij Iginla Position: Forward Hometown: Lake Country, B.C.

Team: Rink Hockey Academy Kelowna U18 Prep Stats: 10 GP – 6G-5A–11 points

#10 – Lethbridge Hurricanes

Name: Miguel Marques Position: Forward Hometown: Prince George, B.C.

Team: Delta Hockey Academy U17 Prep Stats: 16 GP – 27G-37A–64 points

#11 – Vancouver Giants

Name: Colton Roberts Position: Defence Hometown: Maple Ridge, B.C.

Team: Delta Hockey Academy U17 Prep Stats: 17 GP – 5G-21A–26 points

#12 – Calgary Hitmen

Name: Carson Wetsch Position: Forward Hometown: North Vancouver, B.C.

Team: Burnaby Winter Club Academy U18 Prep Stats: 11 GP – 10G-7A–17 points

#13 – Prince Albert Raiders

Name: Cole Peardon Position: Forward Hometown: Outlook, Sask.

Team: Saskatoon Blazers U18 Stats: 18 GP – 4G-12A–16 points

#14 – Prince Albert Raiders

Name: Ryder Ritchie Position: Forward Hometown: Kelowna, B.C.

Team: Rink Hockey Academy Kelowna U18 Prep Stats: 3 GP – 1G-2A–3 points

#15 – Prince George Cougars

Name: Tyson Buczkowski Position: Defence Hometown: Saskatoon, Sask.

Team: Saskatoon Blazers U18 Stats: 20 GP – 4G-12A–16 points

#16 – Moose Jaw Warriors

Name: Marek Howell Position: Defence Hometown: Calgary, Alta.

Team: Calgary Royals U18 Stats: 18 GP – 4G-2A–6 points

#17 – Lethbridge Hurricanes

Name: Tristen Doyle Position: Defence Hometown: Edmonton, Alta.

Team: Northern Alberta Xtreme U18 Stats: 18 GP – 6G-17A–23 points

#18 – Winnipeg ICE

Name: Jonas Woo Position: Defence Hometown: Winnipeg, Man.

Team: Winnipeg Bruins U18 Stats: 21 GP – 3G-15A–18 points

#19 – Edmonton Oil Kings

Name: Gavin Hodnett Position: Forward Hometown: Winnipeg, Man.

Team: Rink Hockey Academy Winnipeg U18 Stats: 20 GP – 10G-20A–30 points

#20 – Everett Silvertips

Name: Tarin Smith Position: Defence Hometown: Porcupine Plain, Sask.

Team: Saskatoon Blazers U18 Stats: 20 GP – 1G-14A–15 points

#21 – Regina Pats

Name: Jaxsin Vaughan Position: Forward Hometown: Merritt, B.C.

Team: Rink Hockey Academy Kelowna U18 Stats: 12 GP – 9G-3A–12 points

#22 – Brandon Wheat Kings

Name: Caleb Hadland Position: Forward Hometown: Sylvan Lake, Alta.

Team: Yale Hockey Academy U18 Prep Stats: 14 GP – 9G-5A–14 points

Round Two

#23 – Victoria Royals: Hiroki Gojsic, F, Langley, B.C.; #24 – Seattle Thunderbirds: Hyde Davidson, D, Edmonton, Alta.; #25 – Swift Current Broncos: Maddix McCagherty, F, Kelowna, B.C.; #26 – Kamloops Blazers: Ashton Tait, F, Prince Albert, Sask.; #27 – Moose Jaw Warriors: Lynden Lakovic, F, West Kelowna, B.C.; #28 – Spokane Chiefs: William McIsaac, D, Vancouver, B.C.; #29 – Lethbridge Hurricanes: Trae Wilke, F, Saskatoon, Sask.; #30 – Regina Pats: Corbin Vaughan, D, Merritt, B.C.; #31 – Tri-City Americans: Gavin Garland, F, Tsawwassen, B.C.; #32 – Prince Albert Raiders: Grady Martin, F, Oyen, Alta.; #33 – Prince George Cougars: Hunter Laing, F, Kelowna, B.C.; #34 – Saskatoon Blades: Zachary Moore, F, Saskatoon, Sask.; #35 – Moose Jaw Warriors: Brady Ness, D, Edmonton, Alta.; #36 – Portland Winterhawks: Luke Brunen, G, Warman, Sask.; #37 – Medicine Hat Tigers: Diego Buttazzoni, F, Langley, B.C.; #38 – Seattle Thunderbirds: Bryce Pickford, F, Saskatoon, Sask.; #39 – Medicine Hat Tigers: Ethan McCallum, G, Brandon, Man.; #40 – Red Deer Rebels: Chase Wutzke, G, Debden, Sask.; #41 – Spokane Chiefs: Luka Shcherbyna, C, Vancouver, B.C.; #42 – Kamloops: Jesse Sanche, G, Kelowna, B.C.; #43 – Prince Albert Raiders: Seth Tansem, D, Kelowna, B.C.; #44 – Seattle Thunderbirds: Simon Lovsin, F, Stony Plain, Alta.; #45 – Swift Current Broncos: Otto Hanson, F, Calgary, Alta.

Round Three

#46 – Victoria Royals: Jayden Kraus, G, Prince Albert, Sask.; #47 – Red Deer: Zane Saab, F, Edmonton, Alta.; #48 – Swift Current Broncos: Dawson Gerwing, F, Meadow Lake, Sask.; #49 – Tri-City Americans: Merrek Arpin, F, East St. Paul, Man.; #50 – Vancouver Giants: Matthew Hutchison, G, Nanaimo, B.C.; #51 – Spokane Chiefs: Nathan Mayes, D, Salmon Arm, B.C.; #52 – Kamloops Blazers: Harrison Brunicke, D, Calgary, Alta.; #53 – Saskatoon Blades: Evan Gardner, G, Lake Country, B.C.; #54 – Medicine Hat Tigers: Cayden Lindstrom, F, Fort St. John, B.C.; #55 – Prince Albert Raiders: Max Heise, F, Calgary, Alta.; #56 – Prince George Cougars: Riley Ashe, F, Warman, Sask.; #57 – Moose Jaw Warriors: Owen Berge, F, Edmonton, Alta.; #58 – Calgary Hitmen: Chase Valliant, F, Surrey, B.C.; #59 – Portland Winterhawks: Reid Varkonyi, F, Sherwood Park, Alta.; #60 – Medicine Hat Tigers: Nate Corbet, D, Calgary, Alta.; #61 – Kelowna Rockets: Gabriel Guilbault, D, Burnaby, B.C.; #62 – Saskatoon Blades: Smyth Rebman, F, Prince George, B.C.; #63 – Prince George Cougars: Matt Lahey, D, Victoria, B.C.; #64 – Brandon Wheat Kings: Carter Klippenstein, F, Lethbridge, Alta.; #65 – Saskatoon Blades: Eric Emery, D, Surrey, B.C.; #66 – Everett Silvertips: Jesse Heslop, F, Nanaimo, B.C.; #67 – Winnipeg ICE: Miles Cooper; C, Calgary, Alta.

Round Four

#68 – Saskatoon Blades: Fraser Leonard, D, Cochrane, Alta.; #69 – Prince Albert Raiders: Landon Cooper, D, Whitehorse, Yukon; #70 – Swift Current Broncos: Ethan Simcoe, G, Lac Du Bonnet, Man.; #71 – Seattle Thunderbirds: Rylan Bonkowski, D, Richmond, B.C.; #72 – Moose Jaw Warriors: Ethan Hughes, F, Edmonton, Alta.; #73 – Spokane: Cole Wadsworth, F, Penticton, B.C.; #74 – Victoria Royals: Matthew Keller, D, Airdrie, Alta.; #75 – Regina Pats: Raiden Zacharias, F, Saskatoon, Sask.; #76 – Medicine Hat Tigers: Simon Martin, D, Lumsden, Sask.; #77 – Victoria Royals: Carsten Kayter, D, Warman, Sask.; #78 – Prince George Cougars: Terik Parascak, F, Lethbridge, Alta.; #79 – Vancouver Giants: Justin Ivanusec, F, Delta, B.C.; #80 – Calgary Hitmen: Ethan Merner, F, Kelowna, B.C.; #81 – Portland Winterhawks: Cole Cairns, F, Winnipeg, Man.; #82 – Edmonton Oil Kings: Ethan Mackenzie, D, West Kelowna, B.C.; #83 – Lethbridge Hurricanes: Landen Ward, F, Lloydminster, Alta.; #84 – Portland Winterhawks: Alex Thompson, D, Winnipeg, Man.; #85 – Winnipeg ICE: Hayden Moore, F, Winnipeg, Man.; #86 – Brandon Wheat Kings: Carter Rimstad, D, Edmonton, Alta., #87 – Kamloops Blazers: Max Sullivan, F, Calgary, Alta.; #88 – Prince Albert Raiders: Evhan Allan, F, Davidson, Sask.; #89 – Edmonton Oil Kings: Teo Pisani, F, St. Albert, Alta.

Round Five

#90 – Edmonton Oil Kings: Rhys Pederson, D, Stettler, Alta.; #91 – Red Deer Rebels: Keith McInnis, D, Red Deer, Alta.; #92 – Regina Pats: Aaron Krestanowich, D, Winnipeg, Man.; #93 – Tri-City Americans: Eric Kahl, G, Saskatoon, Sask.; #94 – Swift Current: Ronan Buckberger, D, Saskatoon, Sask.; #95 – Red Deer Rebels: Evan Smith, F, Kamloops, B.C.; #96 – Seattle Thunderbirds: Spencer Michnik, G, Sylvan Lake, Alta.; #97 – Spokane Chiefs: Cameron Parr, F, La Salle, Man.; #98 – Red Deer Rebels: Samuel Rousseau, D, Saskatoon, Sask.; #99 – Vancouver Giants: Linden Burrett, D, Surrey, B.C.; #100 – Prince George Cougars: Madden Mulawka, G, Edmonton, Alta.; #101 – Saskatoon Blades: Ryan Zaremba, F, White City, Sask.; #102 – Calgary Hitmen: Jaren Ashbee, D, Surrey, B.C.; #103 – Portland Winterhawks: Hudson Darby, F, Swift Current, Sask.; #104 – Moose Jaw Warriors: Ryan Seeley, D, Olds, Alta.; #105 – Calgary Hitmen: Jack Birch, D, Edmonton, Alta.; #106 – Saskatoon Blades: Michael Gallant, D, Langley, B.C.; #107 – Regina Pats: Brock Souch, F, Edmonton, Alta.; #108 – Brandon Wheat Kings: Evan Lambert, D, Winnipeg, Man.; #109 – Kamloops Blazers: Conner Radke, F, Langdon, Alta.; #110 – Medicine Hat Tigers: Nolan Dupont, F, Calgary, Alta.; #111 – Spokane Chiefs: Will Jamieson, F, Delburne, Alta.

Round Six

#112 – Red Deer Rebels: Derek Thurston, D, Delta, B.C.; #113 – Red Deer Rebels: Kanye Huang, F, Saskatoon, Sask.; #114 – Brandon Wheat Kings: Ethan Eskit, G, Calgary, Alta.; #115 – Kamloops Blazers: Luke Dahlen, R, Saskatoon, Sask.; #116 – Winnipeg ICE: Kyle Marsden, D, Fort McMurray, Alta.; #117 – Winnipeg ICE: Oscar Lovsin, F, Calgary, Alta.; #118 – Lethbridge Hurricanes: Coy Pighin, F, Alix, Alta.; #119 – Regina Pats: Carter Ralston, F, Unity, Sask.; #120 – Seattle Thunderbirds: Diego Johnson, F, Fort St. James, B.C.; #121 – Prince Albert Raiders: Ty Gordon, F, St, Albert, Alta.; #122 – Lethbridge Hurricanes: Kale Tipler, D, Edgerton, Alta.; #123 – Calgary Hitmen: Christian Francis, G, Spruce Grove, Alta.; #124 – Calgary Hitmen: Dryden Kuramoto, F, Burnaby, B.C.; #125 – Portland Winterhawks: Carsyn Dyck, F, Warman, Sask.; #126 – Seattle Thunderbirds: Grayson Niehaus, F, Spruce Grove, Alta.; #127 – Kelowna Rockets: Logan Peskett, F, North Vancouver, B.C.; #128 – Prince George Cougars: Tyson Matthews, D, Vernon, B.C.; #129 – Winnipeg ICE: Carson Reagan, F, Calgary, Alta.; #130 – Kamloops Blazers: Jordan Murray, D, Decker, Man.; #131 – Everett Silvertips: Cameron Sytsma, D, Surrey, B.C.; #132 – Everett Silvertips: Carter Bear, F, West St. Paul, Man; #133 – Edmonton Oil KIngs: Rhett Ewen, F, Saskatoon, Sask.

Round Seven

#134 – Victoria Royals: Steven Foster, F, Abbotsford, B.C.; #135 – Red Deer Rebels: Escalus Burlock, F, Edmonton, Alta.; #136 – Portland Winterhawks: Nathan Free, F, Calgary, Alta.; #137 – Tri-City Americans: Cole Bilous, D, Lockport, Man.; #138 – Prince Albert Raiders: Owen Wallace, D, Brandon, Man.; #139 – Spokane Chiefs: Cohen Armstrong, F, West Vancouver, B.C..; #140 – Lethbridge Hurricanes: Luke Cozens, F, Whitehorse, Yukon; #141 – Regina Pats: Dru Mushumanski, F, Rossburn, Man.; #142: Prince George Cougars: Garrett Thom, F, Edmonton, Alta.; #143 – Prince Albert Raiders: Connor Baumbach, G, Red Deer, Alta.; #144 – Prince George Cougars: Carter Onrait, F, Estevan, Sask.; #145 – Red Deer Rebels: Rylan Bray, F, Neepawa, Man.; #146 – Calgary Hitmen: Kabir Shahi, D, Richmond, B.C..; #147 – Kamloops Blazers: Tyson Jugnauth, D, Richmond, B.C.; #148 – Seattle Thunderbirds: Nishaan Parmer, C, Surrey, B.C.; #149 – Kelowna Rockets: Cutter Knight, D, Swift Current, Sask.; #150 – Vancouver Giants: Connor Miller, F, Lipton, Sask.; #151 – Regina Pats: Kaslo Ferner, F, Kelowna, B.C.; #152 – Brandon Wheat Kings: Drew Williamson, F, Wimborne, Alta; #153 – Kamloops Blazers: Brogan Pilgaard-Kennedy, F, Vancouver, B.C.; #154 – Kamloops: Bryce Minten, F, Vancouver, B.C.; #155 – Edmonton Oil Kings: Miles Burgin, F, Surrey, B.C.

Round Eight

#156 – Winnipeg ICE: Chase Bambrick, D, Lethbridge, Alta.; #157 – Red Deer Rebels: Grant Young, F, Boulder, Colo; #158 – Everett Silvertips: Lynden Donald-Gorman, F, Edmonton, Alta.; #159 – Tri-City Americans: Zakhar Meshcheriakov, D, Phoenix, Ariz.; #160 – Moose Jaw Warriors: Joshua Banini, G, Edmonton, Alta.; #161 – Moose Jaw Warriors: Jake Briltz, F, Regina, Sask.; #162 – Lethbridge Hurricanes: Lucas Minard, G, Dallas, Texas; #163 – Everett Silvertips: Beck Boiteau, G, Medicine Hat, Alta.; #164 – Prince George Cougars: Drew Peterson, D, Milwaukee, Wis.; #165 – Winnipeg ICE: Noah Stenvig, G, Victoria, B.C.; #166 – Prince George Cougars: Reis Nyland, F, La Glace, Alta.; #167 – Vancouver Giants: McCarthy Richardson, F, Surrey, B.C.; #168 – Calgary Hitmen: Allen Sherpa, F, Calgary, Alta.; #169 – Brandon Wheat Kings: Pass; #170 – Portland Winterhawks: Marek Schlenker, G, Okotoks, Alta.; #171 – Kelowna Rockets: Luke Mackenzie, F, Pipestone, Man.; #172 – Regina Pats: Nicolas Rempel, G, Winnipeg, Man.; #173 – Winnipeg ICE: Landon Young, D, Edmonton, Alta.; #174 – Vancouver Giants: Jacob Goudreau, F, St. Albert, Alta.; #175 – Saskatoon Blades: Finn McLaughlin, D, Canmore, Alta.; #176 – Edmonton Oil Kings: Liam Hoff, F, North Vancouver, B.C.; #177 – Edmonton Oil Kings: Jake Pilon, G, Calgary, Alta.

Round Nine

#178 – Calgary Hitmen: Kalan Anderlini, D, Langley, B.C.; #179 – Red Deer Rebels: Mason Karakochuk, F, Saskatoon, Sask.; #180 – Swift Current Broncos: Luc Bourdon, D, Prince Albert, Sask.; #181 – Tri-City Americans: Nicholas Anisimovicz, F, Calgary, Alta.; #182 – Moose Jaw Warriors: Spencer Masters, F, Edmonton, Alta.; #183 – Spokane Chiefs: Ryan Tamelin, G, Invermere, B.C..; #184 – Lethbridge Hurricanes: Josh Evaschesen, F, Medicine Hat, Alta.; #185 – Regina Pats: Pass; #186 – Seattle Thunderbirds: Joshua Polak, F, Sherwood Park, Alta.; #187 – Prince Albert Raiders: Tyrone Sobry, D, Saskatoon, Sask.; #188 – Prince George Cougars: Pass; #189 – Kelowna Rockets: Brendan McFatridge, F, Fort Saskatchewan, Alta.; #190 – Everett Silvertips: Kenyon McIsaac, D, Prince George, B.C.; #191 – Portland Winterhawks: Cohen Massey, D, Cloverdale, B.C.; #192 – Medicine Hat Tigers: Pass; #194 – Saskatoon Blades: Morgan Tastad, D, Loreburn, Sask.; #195 – Kelowna Rockets: Jacob Labant, F, St. Paul, Alta.; #197 – Victoria Royals: Deegan Kinniburgh, F, Taber, Alta.; #198 – Kamloops Blazers: Thomas Byrne, D, Calgary, Alta.; #199 – Edmonton Oil Kings: Michael Sullivan, D, Winnipeg, Man.

Round 10

#200 – Victoria Royals: Brendon Hall, F, Brentwood Bay, B.C.; #201 – Red Deer Rebels: Pass; #202 – Swift Current Broncos: Pass; #203 – Tri-City Americans: Ben Polhill, G, Cochrane, Alta.; #204 – Moose Jaw Warriors: Dimitri Fortin, G, Winnipeg, Man.; #205 – Spokane Chiefs: Tyler Bernier, F, Winnipeg, Man.; #206 – Victoria Royals: Seth Fryer, D, Victoria, B.C.; #208 – Seattle Thunderbirds: Keon Senft, F, Regina, Sask.; #209 – Kamloops Blazers: Pass; #211 – Vancouver Giants: Ethan McEneany, F, Tacoma, Wash.; #212 – Calgary Hitmen: Pass; #213 – Portland: Liam Goertzen, F, Homewood, Man.; #216 – Saskatoon Blades: Jackson Kostiuk, F, East St. Paul, Man.; #217 – Winnipeg ICE: Turner McIntyre, F, St. Albert, Alta.; #218 – Kelowna Rockets: Jacob Morris, G, Regina, Sask.; #221 – Edmonton Oil Kings: Treycen Wuttunee, F, Battleford, Sask.

Round 11

#222 – Victoria Royals: Hudson Binder, F, Calgary, Alta.; #225 – Tri-City Americans: Pass; #226 – Moose Jaw Warriors: Pass; #227 – Spokane Chiefs: Corwith Simmers, F, Sun Valley, Idaho; #228 – Lethbridge Hurricanes: Pass; #230 – Seattle Thunderbirds: Pass. #231 – Prince Albert Raiders: Pass; #233 – Vancouver Giants: Pass; #235 – Portland Winterhawks: Ben Miller, F, Woodbury, Minn.; #237 – Kelowna Rockets: Rowan Guest, D, Saskatoon, Sask.; #238 – Saskatoon Blades: Pass; #239 – Winnipeg ICE: Jagden Taylor, D, Regina, Sask.; #242 – Everett Silvertips: Pass; #243 – Edmonton Oil Kings: Bowman Klippenstein, F, Coaldale, Alta.

Round 12

#244 – Victoria Royals: Pass; #249 – Spokane Chiefs: Pass; #257 – Portland Winterhawks: Jamie Hikida, F, Richmond, B.C.; #259 – Kelowna Rockets: Ismail Abougouche, D, Lac La Biche, Alta.; #261 – Winnipeg ICE – Pass; #265 – Edmonton Oil Kings: Pass.

Round 13

#279 – Portland Winterhawks: Pass; #281 – Kelowna Rockets: Kayden Longley, F, Wainwright, Alta.

