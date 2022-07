Over 140 past and present WHL players participating in NHL Development Camps

More than 140 current and former WHL players are taking part in NHL Development Camps this week as drafted prospects or free agent invitees.

On-ice sessions began Monday in various NHL markets. The Edmonton Oilers lead all NHL Clubs with 15 WHL participants at its Development Camp, while the Calgary Flames and Vegas Golden Knights both have 10 WHL players taking part in their respective Camps.

Among the names taking part in Development Camps around the NHL, the 2022 CHL Player of the Year Logan Stankoven (Dallas Stars), Chicago Blackhawks seventh-overall selection Kevin Korchinski and captain of the 2022 Ed Chynoweth Cup champion Edmonton Oil Kings Jake Neighbours (St. Louis Blues).

Below is a list of confirmed camp attendees, sorted by NHL Club:

Anaheim Ducks (7):

Gage Alexander, Winnipeg ICE

Connor Hvidston, Swift Current Broncos

Ben King, Red Deer Rebels

Logan Nijhoff, Regina Pats

Brayden Tracey, Victoria Royals

Sean Tschigerl, Calgary Hitmen

Olen Zellweger, Everett Silvertips

Arizona Coyotes (4):

Conor Geekie, Winnipeg ICE

Dylan Guenther, Edmonton Oil Kings

Ben McCartney, Brandon Wheat Kings

Reece Vitelli, Prince Albert Raiders

Boston Bruins (2):

Reid Dyck, Swift Current Broncos

Luke Toporowski, Kamloops Blazers

Buffalo Sabres (5):

Chase Coward, Red Deer Rebels

Tyson Kozak, Portland Winterhawks

Peyton Krebs, Winnipeg ICE

Mats Lindgren, Kamloops Blazers

Matthew Savoie, Winnipeg ICE

Calgary Flames (10):

Parker Bell, Tri-City Americans

Lucas Ciona, Seattle Thunderbirds

Max Graham, Kelowna Rockets

Cole Jordan, Moose Jaw Warriors

Matthew Kieper, Regina Pats

Jake Lee, Kelowna Rockets

Rhett Rhinehart, Saskatoon Blades

Christoffer Sedoff, Red Deer Rebels

Trevor Thurston, Prince Albert Raiders

Mason Ward, Brandon Wheat Kings

Carolina Hurricanes (3):

Joe Arntsen, Lethbridge Hurricanes

Dylan Ernst, Kamloops Blazers

Sam McGinley, Swift Current Broncos

Chicago Blackhawks (4):

Nolan Allan, Prince Albert Raiders

Colton Dach, Kelowna Rockets

Kevin Korchinski, Seattle Thunderbirds

Jalen Luypen, Edmonton Oil Kings

Colorado Avalanche (9):

Alex Cotton, Vancouver Giants

Drew Englot, Kamloops Blazers

Tarun Fizer, Victoria Royals

Gabe Klassen, Portland Winterhawks

Connor McClennon, Winnipeg ICE

Cole Nagy, Swift Current Broncos

Nolan Orzeck, Winnipeg ICE

Rylen Roersma, Brandon Wheat Kings

Austin Roest, Everett Silvertips

Columbus Blue Jackets (5):

Cole Clayton, Medicine Hat Tigers

Nolan Maier, Saskatoon Blades

Denton Mateychuk, Moose Jaw Warriors

Cole Sillinger, Medicine Hat Tigers

Jaxsen Wiebe, Edmonton Oil Kings

Dallas Stars (5):

Dawson Barteaux, Winnipeg ICE

Ethan Brandwood, Kamloops Blazers

Conner Roulette, Seattle Thunderbirds

Matthew Seminoff, Kamloops Blazers

Logan Stankoven, Kamloops Blazers

Detroit Red Wings (2):

Sebastian Cossa, Edmonton Oil Kings

Cross Hanas, Portland Winterhawks

Edmonton Oilers (15):

Jake Chiasson, Brandon Wheat Kings

Noah Dorey, Kelowna Rockets

Keaton Dowhaniuk, Prince George Cougars

Logan Dowhaniuk, Edmonton Oil Kings

Adam Hall, Vancouver Giants

Justin Hall, Lethbridge Hurricanes

James Hamblin, Medicine Hat Tigers

Dino Kambeitz, Lethbridge Hurricanes

Ty Nash, Lethbridge Hurricanes

Noah Philp, Seattle Thunderbirds

Reid Schaefer, Seattle Thunderbirds

Brayden Schuurman, Victoria Royals

Hudson Thornton, Prince George Cougars

Maximus Wanner, Moose Jaw Warriors

Charlie Wright, Saskatoon Blades

Florida Panthers (7):

Marek Alscher, Portland Winterhawks

Josh Davies, Swift Current Broncos

Zac Funk, Calgary Hitmen

Kolby Hay, Edmonton Oil Kings

Jari Kykkanen, Kelowna Rockets

Kasper Puutio, Everett Silvertips

Justin Sourdif, Edmonton Oil Kings

Los Angeles Kings (2):

Landon Kosior, Prince Albert Raiders

James Stefan, Portland Winterhawks

Minnesota Wild (8):

Caedan Bankier, Kamloops Blazers

Adam Beckman, Spokane Chiefs

Daemon Hunt, Moose Jaw Warriors

Carson Lambos, Winnipeg ICE

Kyle Masters, Red Deer Rebels

Thomas Milic, Seattle Thunderbirds

Mikey Milne, Winnipeg ICE

Josh Pillar, Saskatoon Blades

Montreal Canadiens (3):

Jared Davidson, Seattle Thunderbirds

Gianni Fairbrother, Everett Silvertips

Kaiden Guhle, Edmonton Oil Kings

Nashville Predators (5):

Braden Holt, Everett Silvertips

Owen Pederson, Winnipeg ICE

Luke Prokop, Edmonton Oil Kings

Graham Sward, Spokane Chiefs

Josh Williams, Edmonton Oil Kings

New Jersey Devils (5):

Tyler Brennan, Prince George Cougars

Josh Filmon, Swift Current Broncos

Nolan Foote, Kelowna Rockets

Isaac Poulter, Swift Current Broncos

Akira Schmid, Lethbridge Hurricanes

New York Rangers (6):

Talyn Boyko, Kelowna Rockets

Dylan Garand, Kamloops Blazers

Jayden Grubbe, Red Deer Rebels

Ryder Korczak, Moose Jaw Warriors

Matthew Rempe, Seattle Thunderbirds

Matthew Robertson, Edmonton Oil Kings

Ottawa Senators (3):

Ridly Greig, Brandon Wheat Kings

Carson Latimer, Prince Albert Raiders

Zack Ostapchuk, Vancouver Giants

Philadelphia Flyers (2):

Ethan Samson, Prince George Cougars

Wyatte Wylie, Everett Silvertips

Pittsburgh Penguins (5):

Taylor Gauthier, Portland Winterhawks

Clay Hanus, Portland Winterhawks

Ryan McCleary, Portland Winterhawks

Owen Pickering, Swift Current Broncos

Lukas Svejkovsky, Seattle Thunderbirds

St. Louis Blues (2):

Tyson Galloway, Calgary Hitmen

Jake Neighbours, Edmonton Oil Kings

San Jose Sharks (5):

Mason Beaupit, Spokane Chiefs

Nick Cicek, Portland Winterhawks

Montana Onyebuchi, Kamloops Blazers

Tristen Robins, Saskatoon Blades

Ozzy Wiesblatt, Prince Albert Raiders

Seattle Kraken (4):

Ryker Evans, Regina Pats

Jagger Firkus, Moose Jaw Warriors

Riley Sawchuk, Edmonton Oil Kings

Ben Zloty, Winnipeg ICE

Tampa Bay Lightning (6):

Jaydon Dureau, Portland Winterhawks

Tyson Feist, Kelowna Rockets

Jack Finley, Winnipeg ICE

Gage Goncalves, Everett Silvertips

Niko Huuhtanen, Everett Silvertips

Ilya Usau, Prince Albert Raiders

Vancouver Canucks (9):

Arshdeep Bains, Red Deer Rebels

Alex Kannok-Leipert, Vancouver Giants

Tristen Nielsen, Vancouver Giants

Chad Nychuk, Brandon Wheat Kings

Viktor Persson, Kamloops Blazers

Quinn Schmiemann, Kamloops Blazers

Jackson van de Leest, Red Deer Rebels

Chase Wouters, Saskatoon Blades

Ty Young, Prince George Cougars

Vegas Golden Knights (10):

Jordan Gustafson, Seattle Thunderbirds

Ben Hemmerling, Everett Silvertips

Marcus Kallionkieli, Brandon Wheat Kings

Kaedan Korczak, Kelowna Rockets

Justin Lies, Vancouver Giants

Nolan Ritchie, Brandon Wheat Kings

Carter Souch, Edmonton Oil Kings

Alex Swetlikoff, Everett Silvertips

Jesper Vikman, Vancouver Giants

Jace Weir, Red Deer Rebels

Washington Capitals (6):

Garin Bjorklund, Medicine Hat Tigers

Ryan Hofer, Everett Silvertips

Bear Hughes, Spokane Chiefs

Vincent Iorio, Brandon Wheat Kings

Dru Krebs, Medicine Hat Tigers

Henrik Rybinski, Seattle Thunderbirds

The Toronto Maple Leafs have yet to unveil their Development Camp roster.

The New York Islanders and Winnipeg Jets are not hosting Development Camps this summer.