Over 110 WHL players to participate in NHL Training Camps

More than 110 WHL players eligible to participate in the 2022-23 season will participate in NHL Rookie and Training Camps beginning this week.

Ten of the 22 WHL Clubs will have five or more players participating at NHL Camps this month. The defending WHL Champion Edmonton Oil Kings lead the way with 11 representatives. The Seattle Thunderbirds boast 10 NHL Camp attendees, while the Kamloops Blazers and Moose Jaw Warriors each have nine players participating in NHL Camps.

The 2022-23 NHL season is slated to begin Friday, October 7 in Prague, Czechia when the Nashville Predators face the San Jose Sharks in the first of a two-game NHL Global Series set.

Below is a list of NHL Camp attendees by WHL Club:

Brandon Wheat Kings (5)

Jake Chiasson, Edmonton Oilers

Riley Ginnell, Florida Panthers

Ridly Greig, Ottawa Senators

Vincent Iorio, Washington Capitals

Rylen Roersma, Colorado Avalanche

Calgary Hitmen (4)

Riley Fiddler-Schultz, Los Angeles Kings

Tyson Galloway, St. Louis Blues

Brayden Peters, Anaheim Ducks

Sean Tschigerl, Anaheim Ducks

Edmonton Oil Kings (11)

Sebastian Cossa, Detroit Red Wings

Jakub Demek, Vegas Golden Knights

Logan Dowhaniuk, Arizona Coyotes

Dylan Guenther, Arizona Coyotes

Kaiden Guhle, Montreal Canadiens

Luca Hauf, Edmonton Oilers

Kolby Hay, Florida Panthers

Jake Neighbours, St. Louis Blues

Luke Prokop, Nashville Predators

Justin Sourdif, Florida Panthers

Jaxsen Wiebe, Winnipeg Jets*

Everett Silvertips (6)

Jackson Berezowski, Carolina Hurricanes

Ben Hemmerling, Vegas Golden Knights

Ryan Hofer, Washington Capitals

Braden Holt, Nashville Predators

Austin Roest, Colorado Avalanche

Olen Zellweger, Anaheim Ducks

Kamloops Blazers (9)

Caedan Bankier, Minnesota Wild

Drew Englot, Colorado Avalanche

Dylan Ernst, Carolina Hurricanes

Dylan Garand, New York Rangers

Daylan Kuefler, New York Islanders

Kyle Masters, Minnesota Wild

Fraser Minten, Toronto Maple Leafs

Matthew Seminoff, Dallas Stars

Logan Stankoven, Dallas Stars

Kelowna Rockets (4)

Talyn Boyko, New York Rangers

Colton Dach, Chicago Blackhawks

Noah Dorey, Edmonton Oilers

Jari Kykkanen, Florida Panthers

Lethbridge Hurricanes (2)

Joe Arntsen, Carolina Hurricanes

Ty Nash, Edmonton Oilers

Medicine Hat Tigers (2)

Garin Bjorklund, Washington Capitals

Dru Krebs, Washington Capitals

Moose Jaw Warriors (9)

Eric Alarie, Los Angeles Kings

Atley Calvert, Buffalo Sabres

Jagger Firkus, Seattle Kraken

Daemon Hunt, Minnesota Wild

Cole Jordan, Calgary Flames

Ryder Korczak, New York Rangers

Denton Mateychuk, Columbus Blue Jackets

Martin Rysavy, Columbus Blue Jackets

Max Wanner, Edmonton Oilers

Portland Winterhawks (5)

Marek Alscher, Florida Panthers

Gabe Klassen, Colorado Avalanche

Tyson Kozak, Buffalo Sabres

Ryan McCleary, Pittsburgh Penguins

James Stefan, Los Angeles Kings

Prince Albert Raiders (4)

Nolan Allan, Chicago Blackhawks

Landon Kosior, Los Angeles Kings

Carson Latimer, Ottawa Senators

Ozzy Wiesblatt, San Jose Sharks

Prince George Cougars (4)

Tyler Brennan, New Jersey Devils

Keaton Dowhaniuk, Arizona Coyotes

Ethan Samson, Philadelphia Flyers

Ty Young, Vancouver Canucks

Red Deer Rebels (5)

Jayden Grubbe, New York Rangers

Ben King, Anaheim Ducks

Mats Lindgren, Buffalo Sabres

Christoffer Sedoff, Calgary Flames

Jace Weir, Vegas Golden Knights

Regina Pats (3)

Cole Dubinsky, Edmonton Oilers

Alexander Suzdalev, Washington Capitals

Stanislav Svozil, Columbus Blue Jackets

Saskatoon Blades (5)

Justin Lies, Vegas Golden Knights

Brandon Lisowsky, Toronto Maple Leafs

Josh Pillar, Minnesota Wild

Conner Roulette, Dallas Stars

Charlie Wright, Edmonton Oilers

Seattle Thunderbirds (10)

Tyrel Bauer, Winnipeg Jets

Lucas Ciona, Calgary Flames

Jared Davidson, Montreal Canadiens

Jordan Gustafson, Vegas Golden Knights

Jeremy Hanzel, Edmonton Oilers

Samuel Knazko, Columbus Blue Jackets

Kevin Korchinski, Chicago Blackhawks

Thomas Milic, Minnesota Wild

Matthew Rempe, New York Rangers

Reid Schaefer, Edmonton Oilers

Spokane Chiefs (3)

Mason Beaupit, San Jose Sharks

Chase Bertholet, Winnipeg Jets

Graham Sward, Nashville Predators

Swift Current Broncos (7)

Gage Alexander, Anaheim Ducks

Josh Davies, Florida Panthers

Reid Dyck, Boston Bruins

Josh Filmon, New Jersey Devils

Connor Hvidston, Anaheim Ducks

Sam McGinley, Carolina Hurricanes

Owen Pickering, Pittsburgh Penguins

Tri-City Americans (5)

Parker Bell, Calgary Flames

Marc Lajoie, Los Angeles Kings

Jalen Luypen, Chicago Blackhawks*

Adam Mechura, Arizona Coyotes

Tomas Suchanek, Buffalo Sabres

Vancouver Giants (4)

Fabian Lysell, Boston Bruins

Zack Ostapchuk, Ottawa Senators

Cole Shepard, Vancouver Canucks

Jesper Vikman, Vegas Golden Knights

Victoria Royals (3)

Gannon Laroque, San Jose Sharks*

Brayden Schuurman, Boston Bruins

Wyatt Wilson, Winnipeg Jets

Winnipeg ICE (8)

Jack Finley, Tampa Bay Lightning

Conor Geekie, Arizona Coyotes

Carson Lambos, Minnesota Wild

Connor McClennon, Colorado Avalanche

Mikey Milne, Minnesota Wild

Owen Pederson, Nashville Predators

Matthew Savoie, Buffalo Sabres

Benjamin Zloty, Arizona Coyotes

* – unable to participate due to injury