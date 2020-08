125 WHL Alumni competing in 2020 Stanley Cup Qualifiers

A total of 125 Western Hockey League alumni are listed on Phase 4 rosters among the 24 NHL teams competing in the 2020 Stanley Cup Qualifiers.

Led by alternate captains Mark Stone (Brandon Wheat Kings) and Deryk Engelland (Moose Jaw Warriors), the Vegas Golden Knights boast the most WHL Alumni, with 12 players

Among the participants are three players who skated in the WHL during the 2019-20 season including forward Peyton Krebs (Vegas Golden Knights/Winnipeg ICE) as well as defencemen Bowen Byram (Colorado Avalanche/Vancouver Giants) and Egor Zamula (Philadelphia Flyers/Calgary Hitmen).

WHL Alumni on NHL Rosters for Stanley Cup Qualifiers:

Arizona Coyotes (4)

Brayden Burke, F — Moose Jaw Warriors

Michael Grabner, F — Spokane Chiefs

Adin Hill, G — Portland Winterhawks

Darcy Kuemper, G — Red Deer Rebels

Boston Bruins (3)

Jake DeBrusk, F — Red Deer Rebels

Brandon Carlo, D — Tri-City Americans

Zdeno Chara, D — Prince George Cougars

Calgary Flames (7):

Mikael Backlund, F — Kelowna Rockets

Dillon Dube, F — Kelowna Rockets

Byron Froese, F — Red Deer Rebels / Everett Silvertips

Milan Lucic, F — Vancouver Giants

Derek Ryan, F — Spokane Chiefs

Michael Stone, D — Calgary Hitmen

Juuso Valimaki, D — Tri-City Americans

Carolina Hurricanes (7)

Morgan Geekie, F — Tri-City Americans

Jordan Martinook, F — Vancouver Giants

Nino Niederreiter, F — Portland Winterhawks

Jake Bean, D — Tri-City Americans / Calgary Hitmen

Joel Edmundson, D — Kamloops Blazers / Moose Jaw Warriors

Haydn Fleury, D — Red Deer Rebels

James Reimer, G — Red Deer Rebels

Chicago Blackhawks (4)

Kirby Dach, F — Saskatoon Blades

Brandon Hagel, F — Red Deer Rebels

John Quenneville, F — Brandon Wheat Kings

Duncan Keith, D — Kelowna Rockets

Colorado Avalanche (3)

Matt Calvert, F — Brandon Wheat Kings

Bowen Byram, D — Vancouver Giants

Kevin Connauton, D — Vancouver Giants

Columbus Blue Jackets (3)

Oliver Bjorkstrand, F — Portland Winterhawks

Seth Jones, D — Portland Winterhawks

Ryan Murray, D — Everett Silvertips

Dallas Stars (5)

Jamie Benn, F — Kelowna Rockets

Blake Comeau, F — Kelowna Rockets

Justin Dowling, F — Swift Current Broncos

Landon Bow, G — Seattle Thunderbirds

Anton Khudobin, G — Saskatoon Blades

Edmonton Oilers (10)

Tyler Benson, F — Vancouver Giants

Leon Draisaitl, F — Kelowna Rockets

Tyler Ennis, F — Medicine Hat Tigers

Jujhar Khaira, F — Everett Silvertips

Ryan Nugent-Hopkins, F — Red Deer Rebels

Kailer Yamamoto, F — Spokane Chiefs

Ethan Bear, D — Seattle Thunderbirds

Caleb Jones, D — Portland Winterhawks

Kris Russell, D — Medicine Hat Tigers

Stuart Skinner, G — Swift Current Broncos

Florida Panthers (5)

Brett Connolly, F — Prince George Cougars

Dryden Hunt, F — Moose Jaw Warriors

Colton Sceviour F — Portland Winterhawks / Lethbridge Hurricanes

Mark Pysyk, D — Edmonton Oil Kings

Chris Driedger, G — Calgary Hitmen

Minnesota Wild (5)

Victor Rask, F — Calgary Hitmen

Matt Dumba, D — Portland Winterhawks / Red Deer Rebels

Brennan Menell D, — Lethbridge Hurricanes / Vancouver Giants

Jared Spurgeon, D — Spokane Chiefs

Devan Dubnyk, G — Kamloops Blazers

Montreal Canadiens (8)

Brendan Gallagher, F — Vancouver Giants

Jordan Weal, F — Regina Pats

Dale Weise, F — Swift Current Broncos

Cale Fleury, D — Regina Pats / Kootenay ICE

Noah Juulsen, D — Everett Silvertips

Brett Kulak, D — Vancouver Giants

Shea Weber, D — Kelowna Rockets

Carey Price, G — Tri-City Americans

Nashville Predators (4)

Ryan Johansen, F — Portland Winterhawks

Colton Sissons, F — Kelowna Rockets

Dan Hamhuis, D — Prince George Cougars

Connor Ingram, G — Kamloops Blazers

New York Islanders (6)

Mathew Barzal, F — Seattle Thunderbirds

Jordan Eberle, F — Regina Pats

Andrew Ladd, F — Calgary Hitmen

Johnny Boychuk, D — Moose Jaw Warriors / Calgary Hitmen

Thomas Hickey, D — Seattle Thunderbirds

Ryan Pulock, D — Brandon Wheat Kings

New York Rangers (2)

Brett Howden, F — Moose Jaw Warriors

Libor Hajek, D — Regina Pats / Saskatoon Blades

Philadelphia Flyers (6)

Tyler Pitlick, F — Medicine Hat Tigers

Nate Thompson, F — Seattle Thunderbirds

Ivan Provorov, D — Brandon Wheat Kings

Travis Sanheim, D — Calgary Hitmen

Egor Zamula, D — Calgary Hitmen

Carter Hart, G — Everett Silvertips

Pittsburgh Penguins (2)

Patrick Marleau, F — Seattle Thunderbirds

Tristan Jarry, G — Edmonton Oil Kings

St. Louis Blues (3)

Troy Brouwer, F – Moose Jaw Warriors

Brayden Schenn, F — Saskatoon Blades / Brandon Wheat Kings

Derrick Pouliot, D – Portland Winterhawks

Tampa Bay Lightning (4)

Tyler Johnson, F — Spokane Chiefs

Brayden Point, F — Moose Jaw Warriors

Braydon Coburn, D — Portland Winterhawks

Luke Schenn, D — Kelowna Rockets

Toronto Maple Leafs (4)

Nic Petan, F — Portland Winterhawks

Tyson Barrie, D — Kelowna Rockets

Martin Marincin, D — Regina Pats / Prince George Cougars

Morgan Rielly, D — Moose Jaw Warriors

Vancouver Canucks (5)

Micheal Ferland, F — Brandon Wheat Kings / Saskatoon Blades

Brandon Sutter, F — Red Deer Rebels

Jake Virtanen, F — Calgary Hitmen

Alexander Edler, D — Kelowna Rockets

Tyler Myers, D — Kelowna Rockets

Vegas Golden Knights (12)

Reid Duke, F — Brandon Wheat Kings / Lethbridge Hurricanes

Keegan Kolesar, F — Seattle Thunderbirds

Peyton Krebs, F — Winnipeg ICE

Gage Quinney, F — Kamloops Blazers / Kelowna Rockets / Prince Albert Raiders

Ryan Reaves, F — Brandon Wheat Kings

Chandler Stephenson, F — Regina Pats

Mark Stone, F — Brandon Wheat Kings

Dylan Coghlan, D — Tri-City Americans

Deryk Engelland, D — Moose Jaw Warriors

Nick Holden, D — Chilliwack Bruins

Brayden McNabb, D — Kootenay ICE

Shea Theodore, D — Seattle Thunderbirds

Washington Capitals (6)

Beck Malenstyn, F — Swift Current Broncos / Calgary Hitmen

Garrett Pilon, F — Everett Silvertips / Kamloops Blazers

Alexander Alexeyev, D — Red Deer Rebels

Brenden Dillon, D — Seattle Thunderbirds

Tyler Lewington, D — Medicine Hat Tigers

Braden Holtby, G — Saskatoon Blades

Winnipeg Jets (7)

Adam Lowry, F — Swift Current Broncos

Cody Eakin, F — Kootenay ICE / Swift Current Broncos

Jansen Harkins, F — Prince George Cougars

Josh Morrissey, D — Kelowna Rockets / Prince Albert Raiders

Luca Sbisa, D — Portland Winterhawks / Lethbridge Hurricanes

Eric Comrie, G — Tri-City Americans

Laurent Brossoit, G — Edmonton Oil Kings